La Coalizione Progressista per Arezzo2026 annuncia l’avvio ufficiale del proprio percorso verso le elezioni amministrative di primavera 2026. Un progetto condiviso da diverse forze politiche, volto a contribuire allo sviluppo della città con un approccio partecipato e responsabile. L’obiettivo è promuovere un’amministrazione aperta e inclusiva, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di garantire un futuro sostenibile per Arezzo.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – « La Coalizione Progressista per Arezzo2026 è in cammino». «La ampia Coalizione Progressista per Arezzo2026 è ufficialmente in cammino verso le elezioni amministrative della primavera 2026. Una coalizione ampia, plurale e determinata che, nel corso di questa settimana, è scesa in campo come alternativa credibile alla stanca Amministrazione di centrodestra uscente, sempre più distante dai bisogni reali della città – dice  Luciano Ralli Portavoce Coalizione Progressista – A partire dai prossimi giorni, su impulso del gruppo consiliare del Partito Democratico in Consiglio comunale, prenderà il via un ciclo di incontri bisettimanali, ogni lunedì e giovedì, che coinvolgerà i quartieri e le frazioni di Arezzo.

