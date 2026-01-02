La Fondazione Rosselli ricorda Giorgio Spini a 20 anni dalla scomparsa

La Fondazione Rosselli ricorda Giorgio Spini, scomparso il 14 gennaio 2006, a quasi 90 anni. Storico dell'età moderna e figura di rilievo nel panorama culturale e politico italiano, Spini ha contribuito alla vita pubblica e accademica, lasciando un’impronta significativa. In occasione del ventennale della sua scomparsa, si terrà un incontro a Firenze, presso la sede di via degli Alfani 101/r, per ricordarne il percorso e l’eredità.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Il 14 gennaio 2006 veniva a mancare, a quasi 90 anni, Giorgio Spini, illustre storico dell'età moderna (e non solo), esponente della Chiesa Valdese, nel Psi membro della commissione nazionale scuola, consigliere per 15 anni del Comune di Fiesole e presidente dell'Istituto socialista di studi storici: la Fondazione Rosselli, erede del Circolo Rosselli di cui Giorgio Spini è stato pure presidente, organizza un incontro per ricordarlo nel ventennale della scomparsa, il 14 gennaio, alle ore 17, nella sede di via degli Alfani 101r a Firenze. Tra gli interventi quelli del professor Gian Paolo Romagnani, ordinario di Storia moderna dell'Università di Verona e presidente della Società di studi valdese, Sandro Rogari, già ordinario di storia contemporanea all'Università di Firenze e presidente della Fondazione biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze.

