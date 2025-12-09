A 10 anni dalla scomparsa la città ricorda l' impegno in campo medico e politico di Franco Rusticali
Sabato 13 dicembre al teaching hub del Campus universitario si tiene il convegno "Ricordando Franco Rusticali: cardiologo e sindaco con la città nel cuore". A dieci anni alla scomparsa dell'ex primo cittadino l'obiettivo è quello di ripercorrere i maggiori contributi in campo cardiologico e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
