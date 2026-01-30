La città di Falconara si illumina per San Valentino

La città di Falconara si prepara a festeggiare San Valentino. Da lunedì 2 febbraio, le luci si accendono di nuovo nell’isola pedonale di via Bixio. Le installazioni a forma di cuore tornano a illuminare il centro, creando un’atmosfera romantica che durerà fino al 14 febbraio.

FALCONARA - La città si illumina per la festa degli innamorati. Da lunedì 2 febbraio, nell’isola pedonale di via Bixio torneranno ad accendersi le luminarie: resteranno infatti allestite le installazioni a forma di cuore, che vestiranno di luce il centro cittadino fino al giorno di San Valentino. In piazza Mazzini è stata inoltre predisposta una grande installazione luminosa pensata come cornice per un selfie romantico, un invito a cittadini e visitatori a vivere e condividere l’atmosfera del centro. Le luci hanno l’obiettivo di offrire un’occasione in più per passeggiare e frequentare le vie centrali anche nelle ore pomeridiane e serali, con un’attenzione particolare al sostegno del commercio locale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

