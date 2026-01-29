Difesa del Punto Nascita della Gruccia Intervengono anche i parlamentari del Pd

La possibile chiusura del Punto Nascita di Santa Maria alla Gruccia preoccupa cittadini e operatori sanitari. Dopo le voci di chiusura, sono arrivati anche i parlamentari del Pd a chiedere di mantenere aperto il reparto. La questione si fa sempre più calda e rischia di dividere l’opinione pubblica tra chi difende la qualità del servizio e chi punta alle regole imposte dalla normativa nazionale.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Il rischio di chiusura di alcuni punti nascita in Toscana, tra cui quello di Santa Maria alla Gruccia, legato al mancato raggiungimento dei parametri numerici previsti dalla normativa nazionale, solleva questioni complesse che non possono essere affrontate con rigidità burocratica. Lo sottolineano in una nota congiunta i parlamentari Pd eletti in Toscana, Emiliano Fossi, Marco Furfaro, Marco Simiani, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Laura Boldrini, Christian Di Sanzo, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli. "Il forte calo della natalità che interessa l'Italia – certificato ormai da anni dai dati Istat – non può trasformarsi in un boomerang per i territori marginali e per le famiglie, scoraggiando ulteriormente la scelta di avere figli", evidenziano i parlamentari.

