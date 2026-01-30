La Basilica di San Marco perde 500mila visitatori Va bene così meno code e più qualità

La Basilica di San Marco ha perso 500 mila visitatori quest’anno. Il numero diminuisce, ma il personale dice che va bene così, perché ci sono meno code e la visita diventa più piacevole. Dal 1° luglio 2025, la chiesa ha applicato nuove regole di accesso, segnando un cambiamento importante per i turisti e i veneziani.

I numeri del 2025 dicono che la riforma del biglietto online funziona, incassi stabili e più riduzioni. Nasce una foresteria per i collaboratori, e proseguono i restauri: serve un nuovo intervento sul portale maggiore Il 2025 è stato un anno di svolta per la Basilica di San Marco, perché il 1° luglio 2025 è divenuta operativa la riforma delle regole di accesso. Tutta la bigliettazione è stata trasferita online, con prenotazione dell’orario di accesso. La modifica ha comportato il trasferimento sul web dell’acquisto di oltre un milione e mezzo di biglietti, oltre metà del totale, che in precedenza erano acquistati direttamente in loco con lunghe attese in coda in Piazza San Marco.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Calo di visitatori nel 2025 tra Basilica e Campanile di San MarcoIl 2025 ha registrato un calo di visitatori tra la Basilica e il Campanile di San Marco, passando da 3.416.943 del 2024 a 2.955.414. (ANSA) ... ansa.it

