Marco Tarchi | La destra non cambia il Paese perché alla gente va bene così

Marco Tarchi analizza il ruolo della destra nel cambiamento del Paese, sottolineando come spesso la popolazione sia soddisfatta dello status quo. Il politologo commenta inoltre gli attacchi del ministro a Veneziani, evidenziando come i politici tendano a evitare il dissenso. Secondo Tarchi, anche figure come Giuli hanno modificato le proprie posizioni per conformarsi alle attuali dinamiche politiche.

Il politologo: «Gli attacchi del ministro a Veneziani? I politici sono allergici al dissenso. Giuli stava dall’altra parte, ora si è adeguato. Ma la battaglia per l’egemonia è già persa». Politologo, professore emerito della Cesare Alfieri di Firenze, direttore del mensile di cultura e «metapolitiche» Diorama, fondatore della Nuova destra italiana. Marco Tarchi è uno di quegli intellettuali che si definirebbero «d’area», ma che la destra di governo, da sempre un po’ allergica ai liberi battitori, tiene a debita distanza. Professore, Alessandro Giuli ha contestato duramente Marcello Veneziani, che sulla Verità aveva mosso delle critiche alla maggioranza. 🔗 Leggi su Laverita.info

