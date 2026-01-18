Le conferenze di A Compagna | Storia e futuro del Leudo Nuovo Aiuto di Dio dopo i suoi primi cent’anni
Il 20 gennaio alle ore 17, nell’Aula San Salvatore di piazza Sarzano, si terrà la conferenza dedicata alla storia e al futuro del Leudo “Nuovo Aiuto di Dio” dopo il suo primo centenario. Organizzata da A Compagna, questa iniziativa fa parte di un ciclo di incontri che l’associazione promuove da oltre cinquant’anni, con l’obiettivo di approfondire tematiche storiche e culturali del territorio.
Martedì 20 gennaio alle ore 17 nell'Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all'uscita della metropolitana), A Compagna nell'ambito del ciclo di conferenze che l'antico sodalizio cura da oltre cinquant'anni, su iniziativa di Gianfilippo Noceti, promuove il XIII appuntamento del ciclo 2025-2026.
