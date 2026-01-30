Kolo Muani lo ha fatto di nuovo | like tattico a un post della Juventus – FOTO

Kolo Muani torna a mettere like a un post della Juventus, come aveva già fatto in passato. Questa volta, il gesto ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. L’attaccante francese, che fa parte della rosa bianconera, continua a inviare segnali non ufficiali sui social, alimentando le voci di un possibile futuro legame con il club. Per ora, resta solo un gesto sui social, ma in molti si chiedono se ci siano novità in vista.

Kolo Muani lo ha fatto di nuovo: like tattico a un post della Juventus. Altro segnale lanciato dall’attaccante francese dei bianconeri. Il mercato della Juventus si sposta sul piano dei social, dove i tifosi più attenti hanno scovato un indizio che profuma di clamoroso ritorno. Il club bianconero, attraverso il proprio profilo Instagram, ha ufficializzato la doppia sfida dei playoff di Champions League contro il Galatasaray con il messaggio: “See you soon in Turkey”. Tra le centinaia di migliaia di interazioni, però, non è passato inosservato il “like” tattico di Randal Kolo Muani. Un segnale verso Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani lo ha fatto di nuovo: like tattico a un post della Juventus – FOTO Approfondimenti su Kolo Muani Juventus Incidente Kolo Muani: paura per l’obiettivo della Juventus ma fortunatamente nessuna conseguenza. La ricostruzione di quanto successo – FOTO L’incidente che ha coinvolto Kolo Muani, obiettivo della Juventus, si è risolto senza conseguenze gravi. Juventus, Randal Kolo Muani Kolo-ssale: l’ex fa faville al Tottenham La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Randal Kolo Muani e la Juventus Ultime notizie su Kolo Muani Juventus Argomenti discussi: Perché la Juventus rivuole Kolo Muani? Dall'operazione saltata in estate al ritorno di fiamma, nuovo tentativo per l'attaccante francese; Juve, nuovi contatti per il Kolo Muani-bis. Lo United apre al prestito di Zirkzee; Chiellini: 'Non riesco a dare percentuali su Kolo Muani'; La Juve non molla la pista Kolo Muani ma lo United apre al prestito di Zirkzee. Paura per Kolo Muani, Ferrari distrutta in incidente: attaccante illeso e pronto per la ChampionsRandal Kolo Muani, attaccante del Tottenham, è stato protagonista di un incidente stradale in auto a causa dello scoppio di uno pneumatico della sua Ferrari sulla M25 ... automoto.it Kolo Muani distrugge la Ferrari Purosangue, ecco cosa è successoUn improvviso scoppio di uno pneumatico ha distrutto la Ferrari Purosangue di Kolo Muani in autostrada: paura, danni ingenti e nessuna conseguenza fisica ... virgilio.it La Juve punta tutto su Kolo Muani ma il Tottenham alza il muro. E ora spunta un'alternativa facebook La #Juve punta tutto su Kolo Muani ma il Tottenham alza il muro. E ora spunta un'alternativa x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.