Trump annuncia | La scelta del presidente della Fed sarà tra due nomi Ballottaggio Warsh-Hassett

Donald Trump ha annunciato che il prossimo presidente della Federal Reserve sarà scelto tra due candidati: Kevin Warsh e Kevin Hassett. Il ballottaggio si concentra su queste due figure, entrambe con ruoli di rilievo nell'economia statunitense. La decisione rappresenta un passo importante per le politiche monetarie future degli Stati Uniti.

L’ex governatore della Fed Kevin Warsh (a destra nella foto) o l’attuale direttore del Consiglio Economico Nazionale e fedelissimo del presidente Usa Kevin Hassett (a sinistra). Uno dei due sarà il nuovo presidente della Federal Reserve a maggio 2026, ha dichiarato Donald Trump in un’intervista rilasciata oggi nello Studio Ovale al Wall Street Journal. Il presidente Usa ha affermato che Warsh era in cima alla sua lista. “Sì, credo di sì. Credo che ci siano Kevin e Kevin . penso che siano entrambi fantastici”, ha detto. “Penso che ci siano un paio di altre persone fantastiche”, ha aggiunto. Durante un incontro di 45 minuti con Warsh mercoledì alla Casa Bianca, hanno riferito fonti del Journal, Trump ha insistito chiedendogli se poteva fidarsi di lui per sostenere i tagli dei tassi di interesse se fosse stato scelto per guidare la banca centrale. Ilfattoquotidiano.it

Tassi, FED spaccata e Trump annuncia: "Ho deciso prossimo Presidente" - Donald Trump ha già deciso chi sarà il prossimo presidente della Fed e lo annuncerà a breve, probabilmente prima della fine dell'anno. teleborsa.it