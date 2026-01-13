Jerome Powell chi è il presidente della Federal Reserve e perché è indagato

Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, è attualmente al centro di un’indagine penale avviata dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. La notizia ha suscitato attenzione nel settore finanziario e tra gli osservatori economici, sollevando interrogativi sulle motivazioni e le implicazioni di questa indagine nei confronti di una figura di rilievo nel sistema monetario americano.

Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine penale su Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. Si tratta di un’escalation dello scontro tra Donald Trump e la banca centrale americana. L’inchiesta, confermata dallo stesso Powell domenica, riguarda un presunto abuso di fondi pubblici legato ai lavori di ristrutturazione della sede della Fed a Washington, ma il banchiere centrale e gli osservatori sostengono che si tratti di un pretesto politico. Le accuse di Trump. Donald Trump (Imagoeconomica). I procuratori hanno notificato alla Federal Reserve un mandato di comparizione e ventilato l’ipotesi di incriminazione per alcune dichiarazioni rese a giugno davanti alla commissione bancaria del Senato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Jerome Powell, chi è il presidente della Federal Reserve e perché è indagato Leggi anche: USA, indagine penale contro Jerome Powell: cosa rischia il presidente della Federal Reserve e perché ora è guerra aperta con Trump Leggi anche: Trump mette sotto inchiesta Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fed scontro senza precedenti Trump-Powell Cos' è successo; Chi è Dina Powell McCormick l' ex consigliera di Trump nominata presidente di Meta; Dina Powell McCormick è la nuova presidente di Meta. Stavolta Jerome Powell non è stato a guardare - Dopo l’apertura di un’indagine su di lui il capo della Federal Reserve ha risposto a Trump, innescando uno scontro inaspettato ... ilpost.it

Il Presidente della Fed Powell si difende dalle accuse e attacca Trump: "L'inchiesta è solo un pretesto". Il video - Il presidente della Fed Jerome Powell, dopo il tentativo del Dipartimento di Giustizia di incriminarlo, replica alle accuse con la massima durezza e diffonde un video che ha già ottenuto milioni di ... tg.la7.it

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine contro Jerome Powell, presidente della Federal Reserve - La procura del distretto di Washington DC ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve (la banca centrale degli Stati Uniti, comunemente detta Fed), i ... ilpost.it

Chuck Schumer critica le azioni di Trump contro il presidente della Fed Powell

"In sole ventiquattro ore il presidente americano si è autonominato presidente ad interim del Venezuela, ha messo sotto indagine il governatore della Federal Reserve Jerome Powell e minacciato la Corte Suprema americana e, di nuovo, Groenlandia e Iran. - facebook.com facebook

Stavolta Jerome Powell non è stato a guardare x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.