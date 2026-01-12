Trump mette sotto inchiesta Jerome Powell il presidente della Federal Reserve

La procura federale di Washington DC ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. L’inchiesta mira a chiarire eventuali irregolarità legate alle recenti decisioni della banca centrale. La notizia ha suscitato attenzione nel settore finanziario e politico, segnando un momento importante per la figura di Powell e il ruolo della Federal Reserve negli ultimi sviluppi economici.

La procura federale del distretto di Washington DC ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve. È uno scontro senza precedenti tra l’amministrazione Trump e la banca centrale degli Stati Uniti. L’inchiesta riguarda la ristrutturazione della sede della Fed a Washington e l’ipotesi che Powell abbia mentito al Congresso sulla portata e sui costi del progetto. L’ufficio del procuratore federale, scrive il New York Times, ha notificato alla Federal Reserve una serie di subpoene (cioè mandati di comparizione) per ottenere documenti interni e registri di spesa della banca centrale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump mette sotto inchiesta Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve Leggi anche: Usa, avviata indagine su Jerome Powell e sulla Federal Reserve Leggi anche: **Usa: media, 'avviata indagine su Jerome Powell e sulla Federal Reserve'** Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Scontro senza precedenti Trump mette sotto inchiesta Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Usa: americani lascino subito il Venezuela: Milizie armate. Diplomazia al lavoro per Trentini; Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato». L'intervista di Trump al New York Times mette nero su bianco la situazione in cui siamo. Un uomo senza alcuna morale che "si affida alla propria morale" per regolare le sorti del mondo, rifiutando in toto il diritto internazionale. Trump è un pericolo per il mondo x.com L'intervista di Trump al New York Times mette nero su bianco la situazione in cui siamo. Un uomo senza alcuna morale che "si affida alla propria morale" per regolare le sorti del mondo, rifiutando in toto il diritto internazionale. Trump è un pericolo per il mondo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.