kean e piccoli in lista per il match in trasferta con il napoli conferma in attacco per la fiorentina

La Fiorentina ha comunicato i nomi dei giocatori convocati per la partita di domenica contro il Napoli. Kean e Piccoli sono stati inclusi nella lista, pronti a scendere in campo. La squadra toscana parte con l’obiettivo di portare a casa punti in trasferta, mentre il tecnico ha confermato la formazione offensiva. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano di vedere come la squadra affronterà questa occasione.

La Fiorentina ha ufficialmente annunciato la lista dei convocati per la trasferta di Napoli, in programma nel prossimo turno di Serie A. Tra i nomi in evidenza, spiccano l’attaccante Federico Kean e il giovane talento Lorenzo Piccoli, entrambi inseriti nel gruppo che affronterà la squadra di Insigne e Osimhen. La convocazione di Kean, che ha mostrato segnali positivi nelle ultime uscite, rappresenta un’importante scelta tecnica del mister, che sembra voler sfruttare la sua velocità e la capacità di sfruttare gli spazi in transizione. Piccoli, invece, è stato chiamato per la prima volta in una lista ufficiale per un match in trasferta di alto livello, segno che il tecnico sta valutando il suo impiego in situazioni di pressione e competitività elevata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Fiorentina si presenta a Napoli con l’attacco in piena emergenza.

Domani alle 18, il match tra Napoli e Fiorentina si prepara ad accendersi.

