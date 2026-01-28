Fiorentina a Napoli | emergenza in attacco Piccoli fermo dopo Kean Fabbian falso nove? Arbitrerà La Penna

La Fiorentina si presenta a Napoli con l’attacco in piena emergenza. Dopo i problemi alla caviglia di Kean, anche Piccoli si ferma, lasciando Vanoli con poche soluzioni in avanti. Il centravanti viola, autore di un gol, ha dovuto uscire dopo circa un’ora per un risentimento muscolare. La squadra dovrà trovare in fretta alternative, mentre l’arbitro La Penna dirigerà la partita.

FIRENZE – Fiorentina a Napoli con attacco d’emergenza. Oltre che con i problemi alla caviglia di Moise Kean, Paolo Vanoli deve fare i conti anche con l’infortunio riportato ieri sera da Roberto Piccoli: il centravanti viola, autore dell’iniziale 1-0 per la sua squadra, ha dovuto lasciare il campo poco dopo un’ora per un risentimento all’adduttore della coscia destra. Piccoli si sottoporrà ad accertamenti per constatare l’entità dell’infortunio muscolare: sabato prossimo il tecnico viola rischia fortemente di presentarsi a Napoli senza un centravanti di ruolo, considerato che in questa sessione di mercato Dzeko è stato ceduto allo Schalke 04. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

La Fiorentina arriva a Napoli in piena crisi offensiva.

