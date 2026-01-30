Napoli-Fiorentina Vanoli recupera sia Kean che Piccoli

Domani alle 18, il match tra Napoli e Fiorentina si prepara ad accendersi. La Fiorentina si presenta con una buona notizia: sia Kean che Piccoli, i centravanti in dubbio per infortunio, sono riusciti a recuperare e potrebbero scendere in campo. La squadra toscana spera di poter contare sui suoi attaccanti per cercare i tre punti in trasferta.

Alla vigilia del match contro il Napoli, domani alle ore 18, la Fiorentina potrebbe avere a disposizione entrambi i centravanti che erano in dubbio per infortunio, ovvero Moise Kean e Roberto Piccoli. La Fiorentina recupera i suoi due centravanti. Scrive Tuttomercatoweb: Se Moise Kean aveva già svolto nella giornata di ieri il consueto allenamento con il resto dei compagni, la notizia dell'ultima ora riguarda l'ex Cagliari, il quale ha svolto l'allenamento odierno con il gruppo. Sembra infatti che il problema fisico accusato intorno all'ora di gioco nella gara di martedì sera in Coppa Italia contro il Como sia stato soltanto una spavento e il calciatore potrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto.

