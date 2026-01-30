Kolo Muani Juve trattativa sempre più in salita | anche l’allenatore Frank si è opposto Le ultime sulla questione
La trattativa tra la Juventus e Kolo Muani si complica sempre di più. Dopo il gol in Champions, il Tottenham ha deciso di bloccare il francese e ora anche l’allenatore Thomas Frank si oppone alla cessione. La Juventus dovrà trovare una soluzione in fretta, ma le resistenze sono tante.
Kolo Muani Juve, il Tottenham blocca il francese dopo il gol in Champions: anche Thomas Frank si è opposto a lasciarlo partire. La corsa per l’attaccante della Juventus subisce una brusca e inaspettata frenata proprio sul rettilineo finale, congelando i sogni di mercato dei tifosi. Quella che sembrava un’operazione ben avviata per il ritorno di Randal Kolo Muani si è trasformata in un vero e proprio percorso a ostacoli, con il Tottenham che ha eretto un muro difensivo quasi invalicabile. Nonostante una iniziale apertura al dialogo da parte degli Spurs, la situazione è precipitata drasticamente dopo l’ultima notte di Champions League: secondo Tuttosport, sarebbe stato decisivo il tecnico Thomas Frank che, alle prese con infortuni e preoccupazioni di classifica, ha deciso di blindare il reparto e bloccare l’uscita del francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
