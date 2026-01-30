La Juventus e il Bologna sono a lavoro per uno scambio di centrocampisti. João Mario potrebbe passare al Bologna, mentre Holm potrebbe restare in Serie A, questa volta con la maglia della Juventus. I due club stanno discutendo i dettagli di questa operazione di mercato.

La Juventus e il Bologna stanno valutando un’operazione di mercato che potrebbe portare a un cambio di piazza per due centrocampisti: João Mario, attualmente in maglia bianconera, potrebbe trasferirsi al Bologna, mentre il danese Christian Holm, in prestito dal Bologna alla Juventus, potrebbe restare in Serie A con la formazione di Allegri. L’idea, ancora in fase di studio, è un vero e proprio scambio di prestazioni tra le due società, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse tecniche e tattiche in vista della seconda parte di stagione. Il calciatore portoghese, in difficoltà a centrocampo dopo un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative, potrebbe trovare una nuova dimensione in una squadra che ha bisogno di maggiore dinamismo e controllo del gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scambio in corso tra centrocampisti: Joao Mario potrebbe trasferirsi al Bologna, con Holm in direzione Juventus

In questi minuti, la Juventus sta lavorando a un affare che potrebbe scuotere il calciomercato.

La Juventus punta Holm e sta facendo passi avanti per portarlo in bianconero.

