Calciomercato Juventus ore decisive per l’arrivo di Guido Rodriguez dal West Ham

Le trattative di calciomercato in casa Juventus stanno vivendo le ore decisive per l'acquisto di Guido Rodriguez dal West Ham. Tra i vari nomi circolati, l'interesse verso il centrocampista argentino sembra ormai molto concreto. La società bianconera è al lavoro per definire i dettagli e portare a termine l'operazione, che potrebbe rappresentare un tassello importante nel nuovo progetto della squadra.

Sono ore caldissime per il calciomercato in entrata bianconero: tra i tanti nomi fuoriusciti dal calderone delle trattative, uno su tutti sembra essere più prossimo a vestire la maglia della Juventus. Si tratterebbe di Guido Rodriguez, centrocampista del West Ham. Cosa manca per l'arrivo definitivo. Sembrerebbe già tutto fatto, almeno dal punto di vista dirigenziale. Un solo ostacolo blocca l'ormai già avviata trattativa: il sì definitivo del mister Luciano Spalletti, ancora non del tutto convinto del possibile apporto dell'argentino alla sua squadra. Un'attesa non del tutto ingiustificata, dato che l'ex Real Betis e River Plate non ha ancora trovato moltissimo spazio in Premier League.

