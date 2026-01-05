Sul calciomercato dell'Inter si prospettano sviluppi importanti per il trasferimento di João Cancelo all’Al Hilal. L’accordo tra le parti sembra ormai vicino, con alcuni dettagli ancora da definire. La società nerazzurra, nel frattempo, valuta anche altre opzioni per rinforzare la fascia destra, con Chivu che attende segnali concreti. Restano da chiarire gli ultimi aspetti prima di ufficializzare l’operazione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, accelerata sul mercato: Chivu attende il rinforzo a destra! Accordo vicino con l’Al Hilal. Manca un dettaglio. Sono ore cruciali per definire il futuro del calciomercato Inter e di João Cancelo, esterno portoghese finito con forza nel mirino del club negli ultimi giorni. I nerazzurri hanno accelerato con decisione sull’operazione con l’obiettivo di regalare a Cristian Chivu, allenatore interista, un rinforzo di spessore sulla fascia destra, ruolo che necessita di alternative immediate in attesa del rientro di Denzel Dumfries, previsto non prima del mese di marzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, ore decisive per Cancelo! L’accordo vicino con l’Al Hilal per il trasferimento del terzino portoghese: ecco cosa manca

