Juventus | McKennie urgenza rinnovo

La Juventus sta lavorando con urgenza al rinnovo di Weston McKennie, considerando questa operazione una priorità per rinforzare la propria rosa. La società intende trovare una soluzione stabile e condivisa, garantendo continuità e rafforzando il rapporto con il giocatore. La trattativa si inserisce in un quadro più ampio di pianificazione strategica per la stagione in corso.

La Juventus accelera per Weston McKennie e considera il rinnovo del contratto un'operazione prioritaria e urgente. Il centrocampista statunitense, in scadenza il 30 giugno 2026, è diventato un pilastro insostituibile nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti: motore instancabile, versatilità, grinta e inserimenti offensivi (gol pesante nella goleada 5-0 alla Cremonese).

Juventus-McKennie, il rinnovo obbligatorio: su di lui l'Atletico e i club di Premier, serve l'aumento - Come riporta Sportmediaset, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di accelerare sul rinnovo ... tuttojuve.com

Juventus, McKennie in scadenza: quanto chiede per il rinnovo, chi lo vuole e l'ipotesi cessione già a gennaio - Il contratto dell'americano scadrà tra meno di sei mesi: tutti gli aggiornamenti sul suo futuro e la richiesta della Juve. msn.com

La #Juventus sta lavorando al rinnovo del contratto di #McKennie! Il centrocampista in poco tempo é diventato uno dei fedelissimi di Spalletti!

I rinnovi di #Spalletti e #McKennie, le situazioni #Mingueza, #Chiesa e le altre novità sul #mercato della #juventus

