Kolo Muani vuole tornare alla Juventus e spinge da settimane. La società bianconera ha mostrato interesse, ma il Tottenham non vuole lasciarlo partire facilmente. Le trattative sono ancora in piedi, ma niente di deciso. La Juve spera di trovare una soluzione prima della fine del mercato.

Kolo Muani continua a spingere per andare a Torino Kolo Muani continua a spingere per ritornare alla Juventus, ma il Tottenham continua ad opporsi all’addio del francese. Fabrizio Romano ha dichiarato sul suo canale YT. “Per quanto riguarda il discorso legato a Randal Kolo Muani, oggi ci aspettiamo risposte. Matteo, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kolo Muani vuole la Juve, ma il Tottenham alza il muro

Approfondimenti su Juventus Kolo Muani

Il Tottenham non ha intenzione di interrompere il prestito di Kolo Muani dal PSG.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Kolo Muani verso la Juventus: il ritorno si avvicina | Calciomercato

Ultime notizie su Juventus Kolo Muani

Argomenti discussi: Calciomercato: la Juve vuole di nuovo Kolo Muani, Insigne torna al Pescara; Juve, ecco perché Kolo Muani può arrivare più facilmente (al di là dello Spalletti pensiero); Juve, il Tottenham ha preso una decisione sul futuro di Kolo Muani; La Juve non molla la pista Kolo Muani ma lo United apre al prestito di Zirkzee.

Calciomercato live: Juve tra Zirkzee e Kolo Muani, intrigo Norton-Cuffy con l’Inter. Toro su JappertI bianconeri insistono con Tottenham e Psg per il francese ma riaprono il canale con il Manchester United per l’ex Bologna. Sorpasso nerazzurro per l’esterno ... lastampa.it

Romano: il corteggiamento della Juventus su Kolo Muani ha funzionato. Ma adesso il giocatore lascia tutto nelle mani del TottenhamFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Tottenham per Randal Kolo Muani: Andiamo con ordine e partiamo dalla Juventus. Juventus che ... tuttojuve.com

Muro Tottenham, Kolo Muani bloccato: l'intreccio Premier non decolla e Juve stoppata - facebook.com facebook

Juventus, Zirkzee resta una soluzione per l'attacco ma Kolo Muani è la priorità: le news #SkySport #SkyCalciomercato x.com