Il Tottenham non ha intenzione di interrompere il prestito di Kolo Muani dal PSG. La Juventus sperava di riaverlo a breve, ma al momento i londinesi vogliono tenersi l’attaccante francese ancora per un po’. La situazione resta in sospeso e non ci sono ancora novità concrete.

dal PSG dell’attaccante francese. Il calciomercato della Juventus subisce una brusca ma preventivabile frenata. La doccia è comunque gelata: Randal Kolo Muani non vestirà la maglia bianconera in questa sessione invernale. Nonostante il lavoro incessante condotto dalla dirigenza, la trattativa è naufragata contro il muro alzato oltremanica. Il veto del Tottenham. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il punto di rottura è arrivato direttamente dal quartier generale del Tottenham. Gli Spurs navigano in acque agitate in Premier League ma hanno appena staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, doccia gelata: il Tottenham non vuole interrompere il prestito

Approfondimenti su Kolo Muani Juve

La Juventus si trova nel mezzo di un vero e proprio thriller di mercato.

Oggi la Juventus aspetta risposte chiare su Randal Kolo Muani.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Kolo Muani Juve

Argomenti discussi: La probabile formazione contro il Napoli e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; In attacco la Juve sfoglia la margherita: tra Mateta e Kolo Muani spunta anche Biereth; Champions, Inter beffata: ai playoff con Juve e Atalanta. Napoli a casa | Libero Quotidiano.it; Lookman, Kolo Muani, Perisic e Sterling: prima della Champions si parla solo di calciomercato.

Romano: il corteggiamento della Juventus su Kolo Muani ha funzionato. Ma adesso il giocatore lascia tutto nelle mani del TottenhamFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Tottenham per Randal Kolo Muani: Andiamo con ordine e partiamo dalla Juventus. Juventus che ... tuttojuve.com

Kolo Muani, Norton-Cuffy e Joao Mario, calciomercato rovente per la JuventusLa Juventus lavora sotto traccia sul calciomercato. I nomi sono quelli di Kolo Muani, Norton-Cuffy e Joao Mario. juvelive.it

Le riserve della Juve deludono. É il giorno di Kolo Muani ! #Tuttosport - facebook.com facebook

#Frank: “ #KoloMuani Spero che il gol gli dia fiducia, quando si arriva in un nuovo club non è mai facile” x.com