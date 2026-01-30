Juventus incontro nella notte Fenerbahce-Juve per Jhon Duran

Questa notte si torna a parlare di mercato tra Juventus e Fenerbahce. Le due società stanno trattando ancora per Jhon Duran, con i turchi che continuano a proporre il colombiano. I colloqui sono ancora aperti e nessuna decisione è stata presa. La Juventus valuta le offerte mentre l’affare resta in piedi.

Aggiornamenti nella notte sulla trattativa tra Juventus e Fenerbahce per Jhon Duran, con i turchi che continuano a offrire il colombiano. “Duran è stato offerto alla Juve. Credo siamo stati i primi al mondo a dirvi che Jhon Duran potesse partire durante questa finestra di mercato, non si parlava minimamente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, incontro nella notte Fenerbahce-Juve per Jhon Duran Approfondimenti su Juventus Fenerbahce Juventus, il Fenerbahce offre Jhon Duran alla Juve La Juventus potrebbe presto accogliere un nuovo attaccante. Calciomercato Juve, dalla Turchia: offerta al Fenerbahce per Jhon Durán. Le ultime La Juventus ha fatto un’offerta al Fenerbahce per Jhon Durán. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Fenerbahce Argomenti discussi: Monaco-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Juve, mercato forza 9: Ottolini lavora per chiudere En-Nesyri, trattativa in corso a Istanbul; La Juventus fa sul serio per Schlager: è già avvenuto un incontro! L'annuncio dei 2 esperti di mercato. Juventus, si nascondono di notte allo Stadium dopo la Cremonese e si rimpinzano in sala accoglienza: arrestatiJuventus-Cremonese, due fratelli si nascondono allo stadio: arresto dopo la partita. Tentano di dormire all’Allianz Stadium e rubano bottiglie di spumante. sport.virgilio.it Un altro nome si aggiunge al casting del nuovo centravanti per la Juventus Dalla Turchia: i bianconeri hanno presentato un'offerta per Jhon Durán del Fenerbahce La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook Svolta su Youssef En-Nesyri e la #Juventus Il marocchino ora chiede il trasferimento a titolo definitivo, Juve e #Fenerbahce già d'accordo sul prestito oneroso con diritto di riscatto. Si è inserito il #SevillaFC con forza. La Juve attenderà fino a domani la x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.