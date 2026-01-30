Juventus Comolli dopo i sorteggi dei playoff di Champions | Galatasaray? Sarà combattuta felici di giocare il ritorno in casa Ecco qual è la squadra favorita

Dopo il sorteggio dei playoff di Champions League, Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, si è detto pronto a giocarsi le sue carte. Ha parlato di Galatasaray come una squadra da affrontare con determinazione, prevedendo una sfida combattuta. Comolli ha anche espresso soddisfazione per poter giocare il ritorno in casa, sottolineando che sarà una partita importante per la squadra.

Damien Comolli commenta i sorteggi di Champions League, ammettendo che la sfida sarà difficile.

Giorgio Chiellini commenta i sorteggi dei playoff di Champions e non nasconde le difficoltà.

Juventus, il flop di Openda e Koopmeiners è una sentenza. Spalletti chiama Comolli: ecco cosa si sono dettiOpenda e Koopmeiners hanno deluso ancora. Spalletti ha bisogno di rinforzi ma il mercato sta per chiudere e la Juventus non è stata aiutata dai suoi obiettivi. sport.virgilio.it

Juve, Mecca stronca Comolli: Ad oggi il suo operato è stato disastroso'Lo speaker ha acceso una discussione sul web fra i suoi sostenitori in merito all'operato della Juve nel mercato di gennaio ... it.blastingnews.com

Kolo Muani andava riscattato a luglio, e invece no, il grandissimo Comolli ha preferito fare un bel prestito con obbligo per Openda (45 milioni). E ORA GIUSTAMENTE CE LA METTONO NEL C. CHE BRUTTA FINE #JUVENTUS - facebook.com facebook

#Calciomercato #Juventus- #Mateta, contropiede bianconero - #Kessie, Comolli non molla x.com