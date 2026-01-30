Juventus ci sarà il Galatasaray ai play-off | l’analisi del club turco

La Juventus affronterà il Galatasaray ai play-off di Champions League. La sfida porta alla mente l’eliminazione di qualche anno fa sotto la neve, ma questa volta le cose sono cambiate. La squadra turca, guidata da Okan Buruk, si presenta come avversario difficile, e i bianconeri devono prepararsi al massimo per evitare sorprese. La partita si avvicina, e i tifosi sono già in fibrillazione.

Sarà il Galatasaray di Okan Buruk l'avversario della Juventus ai play off di Champions League. Una sfida che rievoca i fantasmi dell'eliminazione della Juve di Conte sotto la neve, ma da allora sono cambiate tante cose. L'analisi degli avversari. Una squadra piena di stelle Osimehn, Icardi, Sanè, Sallay, Yilmaz

