Juventus ci sarà il Galatasaray ai play-off | l’analisi del club turco
La Juventus affronterà il Galatasaray ai play-off di Champions League. La sfida porta alla mente l’eliminazione di qualche anno fa sotto la neve, ma questa volta le cose sono cambiate. La squadra turca, guidata da Okan Buruk, si presenta come avversario difficile, e i bianconeri devono prepararsi al massimo per evitare sorprese. La partita si avvicina, e i tifosi sono già in fibrillazione.
Koopmeiners al Galatasaray? Lo scenario a sorpresa: questa l’offerta del club turco. La risposta della Juventus
Il trasferimento di Koopmeiners al Galatasaray sembra essere in fase di valutazione.
Galatasaray Lookman, il vice presidente del club turco è arrivato a Milano: le ultimissime
Il vice presidente del Galatasaray è arrivato a Milano per seguire da vicino la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman.
Juve-Galatasaray, quando si gioca il playoff Champions: data e orario. Il calendario completoLe date esatte dei playoff di Champions League non sono ancora state comunicate, ma la sfida di andata avrà luogo il 17 o il 18 febbraio, mentre il ritorno il 24 o 25 febbraio. Giocare la seconda part ... tuttosport.com
Juventus, Spalletti può sorridere: Conceicao ci sarà contro il LecceLa Juventus, ieri, si è ritrovata nel pomeriggio per proseguire la preparazione in vista della sfida contro il Lecce. Spalletti ha voluto far lavorare la sua squadra anche il primo dell’anno per ... tuttomercatoweb.com
Sarà il Galatasaray la sfidante della Juventus ai play-off di Champions League Luciano Spalletti avrà di fronte Victor Osimhen nel doppio confronto in programma tra il 17 e il 18 febbraio e tra il 24 e il 25 febbraio Riusciranno i bianconeri a passare il turn - facebook.com facebook
Playoff #UCL La prossima avversaria della Juventus sarà il Galatasaray juve.it/Playoff-UCL-25… x.com
