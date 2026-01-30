Juve svolta a destra | scambio in Serie A con Joao Mario

La Juventus sta pianificando una svolta sulla fascia destra. Nei giorni finali di mercato, i bianconeri stanno cercando di portare in squadra Joao Mario, anche se l’allenatore Spalletti ha già detto no al portoghese in passato. La società però non molla e punta a trovare un accordo, perché anche in questa zona del campo vuole rinforzare la rosa. La trattativa resta calda, mentre i tifosi aspettano novità.

Spalletti ha bocciato il portoghese, che però potrebbe proseguire la sua avventura in Italia Non solo l’attaccante, in questi ultimi tre giorni di mercato la Juve vuole accontentare Spalletti anche per quanto riguarda la fascia destra. Il tecnico ha bocciato Joao Mario, praticamente ai margini da quando è approdato sulla panchina bianconera. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Proprio il portoghese potrebbe consentire alla Juventus di mettere le mani su un altro laterale. Stando alle ultime informazioni di ‘Sky Sport’, Comolli e soci sono in trattativa col Bologna per uno scambio: Joao Mario alla corte di Italiano, Holm alla corte di Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Fabrizio Romano ha chiarito che non esistono trattative in corso tra Juventus e Benfica riguardo a uno scambio tra Andreas Schjelderup e João Mário.

La Juventus punta Holm e sta facendo passi avanti per portarlo in bianconero.

