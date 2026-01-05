Juve-Benfica Romano smentisce lo scambio con Joao Mario

Fabrizio Romano ha chiarito che non esistono trattative in corso tra Juventus e Benfica riguardo a uno scambio tra Andreas Schjelderup e João Mário. La notizia di uno scambio tra i due club è quindi infondata, confermando la mancanza di rapporti ufficiali in questa direzione. La situazione rimane dunque senza sviluppi concreti in merito a questa eventuale operazione di mercato.

Frenata netta sull’asse Torino–Lisbona. Fabrizio Romano chiarisce che non c’è alcuna trattativa avviata tra Juventus e Benfica per uno scambio tra Andreas Schjelderup e João Mário. L’ipotesi, circolata nelle ultime ore, non trova riscontri: i bianconeri stanno lavorando su altri profili e il dossier con il Benfica non è decollato. Schjelderup resta un nome apprezzato da altri club, ma non rientra in un’operazione con la Juve in questa fase. La linea è chiara: al momento nessuno scambio. Se qualcosa dovesse muoversi, l’aggiornamento arriverà. L'articolo proviene da StileJuventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Joao Mario Juve, che fine ha fatto il portoghese!? Dentro al momento in bianconero e quel retroscena di Pedullà sullo scambio con Alberto Costa…

Leggi anche: Alberto Costa, il retroscena: Tudor lo preferiva a Joao Mario! Perché il tecnico alla fine ha dovuto accettare lo scambio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Theo-Juve, Romano smentisce: "A oggi non risulta. Hernandez non è in uscita" - Nell'ultimo video sul proprio canale YouTube in italiano, il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha riportato le sue indiscrezioni e le sue notizie per ... milannews.it