Juve-Benfica Romano smentisce lo scambio con Joao Mario
Fabrizio Romano ha chiarito che non esistono trattative in corso tra Juventus e Benfica riguardo a uno scambio tra Andreas Schjelderup e João Mário. La notizia di uno scambio tra i due club è quindi infondata, confermando la mancanza di rapporti ufficiali in questa direzione. La situazione rimane dunque senza sviluppi concreti in merito a questa eventuale operazione di mercato.
Frenata netta sull’asse Torino–Lisbona. Fabrizio Romano chiarisce che non c’è alcuna trattativa avviata tra Juventus e Benfica per uno scambio tra Andreas Schjelderup e João Mário. L’ipotesi, circolata nelle ultime ore, non trova riscontri: i bianconeri stanno lavorando su altri profili e il dossier con il Benfica non è decollato. Schjelderup resta un nome apprezzato da altri club, ma non rientra in un’operazione con la Juve in questa fase. La linea è chiara: al momento nessuno scambio. Se qualcosa dovesse muoversi, l’aggiornamento arriverà. L'articolo proviene da StileJuventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
