Juve Primavera Boufandar lascia i bianconeri | cessione a titolo definitivo alla Pro Vercelli per il centrocampista Ultimissime

La Juve Primavera ha annunciato ufficialmente la cessione di Boufandar alla Pro Vercelli. Il centrocampista, che era in rosa con i bianconeri, passa a titolo definitivo alla squadra piemontese. La società juventina ha ringraziato Boufandar per il suo contributo e gli augura buona fortuna per il suo futuro.

