Juve Primavera Boufandar lascia i bianconeri | cessione a titolo definitivo alla Pro Vercelli per il centrocampista Ultimissime
La Juve Primavera ha annunciato ufficialmente la cessione di Boufandar alla Pro Vercelli. Il centrocampista, che era in rosa con i bianconeri, passa a titolo definitivo alla squadra piemontese. La società juventina ha ringraziato Boufandar per il suo contributo e gli augura buona fortuna per il suo futuro.
di Marco Baridon Juve Primavera, Boufandar lascia i bianconeri: cessione a titolo definitivo alla Pro Vercelli per il centrocampista. Le ultimissime notizie. Continuano i movimenti di mercato in casa bianconera, non solo a livello di prima squadra, ma anche per quanto riguarda il proprio settore giovanile. Proprio in queste ore infatti è stata definita un’operazione in uscita per un ragazzo della Primavera. CALCIOMERCATO JUVE LIVE, QUI LE ULTIME NOTIZIE Stando a quanto appreso da , il giovane centrocampista Adam Boufandar infatti è passato a titolo definitivo alla Pro Vercelli. Un affare messo appunto dalla società che dunque saluta un potenziale gioiello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
