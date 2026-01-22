Ecco una panoramica delle possibili avversarie della Juventus nei playoff di Champions League, in base alla posizione attuale nel girone. Questi incontri rappresentano un momento importante per il percorso della squadra verso la fase successiva della competizione. Di seguito, i potenziali incroci e le squadre con cui i bianconeri potrebbero confrontarsi in questa fase decisiva.

Avversarie Juve playoff Champions League, ecco con chi potrebbero giocare ora i bianconeri. Vediamo insieme tutti i possibili incroci. La Juventus ha sfruttato subito il primo match point che aveva a disposizione, vincendo 2-0 contro il Benfica e qualificandosi così aritmeticamente al turno successivo di Champions League, i playoff. I bianconeri conservano ancora una residua possibilità matematica di entrare tra le prime 8 in classifica e accedere direttamente agli ottavi di finale, anche se si tratta di uno scenario oggettivamente molto difficile da concretizzare. Molto probabilmente, la squadra guidata da Luciano Spalletti si giocherà il passaggio del turno “in più” nella fase a eliminazione diretta intermedia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Avversarie Juve playoff Champions League: contro chi giocherebbero i bianconeri ora. I possibili incroci

Juventus Women ottava nel League Stage di Champions League: le possibili avversarie delle bianconere ai playoffLa Juventus Women si prepara alla sfida dei playoff di Champions League, dopo aver concluso l’ultima fase in ottava posizione.

Champions League, l’Inter si avvicina ai playoff tra insidie francesi e rivincite: le possibili avversarie nel cammino europeoLa Champions League si avvicina alla fase decisiva, e l’Inter si prepara ad affrontare un percorso complesso tra sfide francesi e rivincite.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Juve Benfica 2-0, gol e highlights: Thuram e McKennie. Spalletti sicuro dei playoff; Atalanta-Inter-Juve-Napoli, quanti punti vi servono in Champions? Tutto in 10 domande e risposte; Champions: Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 e Juventus-Benfica 2-0 - Atalanta-Athletic Bilbao 2-3; Atalanta, Inter, Juve e Napoli: scenario disastroso in Champions League, cosa serve per qualificarsi.

Champions, Napoli nei guai: è fuori dai playoffAdesso sì, la questione si fa complessa. Al termine delle ultime gare della penultima giornata di Champions il Napoli scivola al 25esimo posto, ovvero fuori dalle prime 24 che ... ilmattino.it

Se il primo turno finisse oggi? Una vecchia conoscenza per Inter o Atalanta, alla Juve serve fortunaA un turno dalla fine solo Arsenal e Bayern certe di andare direttamente agli ottavi. Il format dei playoff prevede sorteggio tra coppie di squadre: secondo la classifica attuale De Zerbi tornerebbe i ... msn.com

Spalletti ha già riportato la Juventus alla dimensione che le compete: far paura alle avversarie. Può addirittura lottare per vincere lo Scudetto #cronachedispogliatoio facebook

Juve, Chiellini: "Mourinho Un grande avversario. Stiamo cercando un centravanti" x.com