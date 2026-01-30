Jole Galli torna alla vittoria in Val di Fassa | Non sono mai stata forte in partenza oggi invece…

Da oasport.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jole Galli torna a vincere in Val di Fassa. La sciatrice italiana ha dominato la gara-1 di skicross a Passo San Pellegrino, conquistando il successo nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo alcune occasioni in cui era partita un po’ in sordina, questa volta Galli si è dimostrata più decisa e concentrata, portando a casa la vittoria davanti a un pubblico entusiasta.

Giornata trionfale a Passo San Pellegrino per Jole Galli, che si impone in gara-1 sulle nevi della Val di Fassa in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Terza vittoria della carriera nel circuito maggiore per la trentenne livignasca, che ha centrato finalmente il primo podio della stagione proprio a ridosso dei Giochi Olimpici. Galli conferma dunque il suo feeling speciale con la pista di Passo San Pellegrino, in cui aveva primeggiato anche il 9 febbraio 2025, superando in scioltezza i primi due turni eliminatori e battendo in finale nell’ordine la francese Marielle Berger Sabbatel e la canadese Marielle Thompson. 🔗 Leggi su Oasport.it

jole galli torna alla vittoria in val di fassa non sono mai stata forte in partenza oggi invece8230

© Oasport.it - Jole Galli torna alla vittoria in Val di Fassa: “Non sono mai stata forte in partenza, oggi invece…”

Approfondimenti su Val di Fassa

Jole Galli torna a ruggire e vince lo skicross in Val di Fassa!

Jole Galli torna a dominare lo skicross e vince in Val di Fassa, a pochi giorni dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ski cross, Jole Galli è in forma olimpica e trionfa in Val di Fassa

La schermaglia tra le nevi di Val di Fassa si infiamma.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Val di Fassa

Argomenti discussi: Skicross: Jole Galli lontana dal podio a Veysonnaz; Skicross, Galli out ai quarti nella gara-2 di Veysonnaz. Trionfo di Maier; Jole Galli si ferma in semifinale, è 7^ a Veysonnaz con Naeslund implacabile. Howden rimontato da Duplessis; Skicross di Veysonnaz: Jole Galli settima, vincono il francese Deplessis e la svedese Naeslund.

jole galli torna allaJole Galli torna alla vittoria in Val di Fassa: Non sono mai stata forte in partenza, oggi invece…Giornata trionfale a Passo San Pellegrino per Jole Galli, che si impone in gara-1 sulle nevi della Val di Fassa in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Terza ... oasport.it

Sci: Ski cross, Jole Galli domina gara-1 in Val di Fassa e torna al successo in Coppa del MondoUna favolosa Jole Galli fa svettare il tricolore sul gradino più alto del podio in Val di Fassa, dove si è concluso l’ottavo ski cross stagionale della Coppa del Mondo. Nella sfida di apertura sulla n ... napolimagazine.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.