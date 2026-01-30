Jole Galli torna alla vittoria in Val di Fassa | Non sono mai stata forte in partenza oggi invece…

Jole Galli torna a vincere in Val di Fassa. La sciatrice italiana ha dominato la gara-1 di skicross a Passo San Pellegrino, conquistando il successo nella quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo alcune occasioni in cui era partita un po’ in sordina, questa volta Galli si è dimostrata più decisa e concentrata, portando a casa la vittoria davanti a un pubblico entusiasta.

Giornata trionfale a Passo San Pellegrino per Jole Galli, che si impone in gara-1 sulle nevi della Val di Fassa in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Terza vittoria della carriera nel circuito maggiore per la trentenne livignasca, che ha centrato finalmente il primo podio della stagione proprio a ridosso dei Giochi Olimpici. Galli conferma dunque il suo feeling speciale con la pista di Passo San Pellegrino, in cui aveva primeggiato anche il 9 febbraio 2025, superando in scioltezza i primi due turni eliminatori e battendo in finale nell’ordine la francese Marielle Berger Sabbatel e la canadese Marielle Thompson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jole Galli torna alla vittoria in Val di Fassa: “Non sono mai stata forte in partenza, oggi invece…” Approfondimenti su Val di Fassa Jole Galli torna a ruggire e vince lo skicross in Val di Fassa! Jole Galli torna a dominare lo skicross e vince in Val di Fassa, a pochi giorni dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ski cross, Jole Galli è in forma olimpica e trionfa in Val di Fassa La schermaglia tra le nevi di Val di Fassa si infiamma. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Val di Fassa Argomenti discussi: Skicross: Jole Galli lontana dal podio a Veysonnaz; Skicross, Galli out ai quarti nella gara-2 di Veysonnaz. Trionfo di Maier; Jole Galli si ferma in semifinale, è 7^ a Veysonnaz con Naeslund implacabile. Howden rimontato da Duplessis; Skicross di Veysonnaz: Jole Galli settima, vincono il francese Deplessis e la svedese Naeslund. Jole Galli torna alla vittoria in Val di Fassa: Non sono mai stata forte in partenza, oggi invece…Giornata trionfale a Passo San Pellegrino per Jole Galli, che si impone in gara-1 sulle nevi della Val di Fassa in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Terza ... oasport.it Sci: Ski cross, Jole Galli domina gara-1 in Val di Fassa e torna al successo in Coppa del MondoUna favolosa Jole Galli fa svettare il tricolore sul gradino più alto del podio in Val di Fassa, dove si è concluso l’ottavo ski cross stagionale della Coppa del Mondo. Nella sfida di apertura sulla n ... napolimagazine.com Splendida vittoria di Jole Galli, sciatrice del Centro Sportivo #Carabinieri, nella tappa casalinga della Coppa del Mondo di #skicross a Passo San Pellegrino (TN). Avanti così! x.com Jole Galli ci fa sognare. Nell'ottava tappa stagionale di Coppa del Mondo di Ski Cross, l'Azzurra di Livigno si regala la terza vittoria in carriera. Una vittoria che vuol dire tanto, che fa capire come Jole stia salendo di condizione in vista delle Olimpiadi di Milano- - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.