LIVE Skicross Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Deromedis e Galli in Big Final!

Questa mattina a Val di Fassa si sono svolti le finali di skicross, con Deromedis e Galli che sono arrivati in Big Final. La gara è stata emozionante, con Deromedis che ha concluso la corsa senza incidenti e ha ottenuto solo un’ammonizione, mentre la classifica femminile si è confermata dopo la small final. La competizione continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SMALL FINAL CATEGORIA FEMMINILE 13.29 Confermata la classifica, solo ammonizione per Hronek Deromedis. Hronek. Martin. Fiva. 13.28 E ANDIAMO!!!!!!!!! SIMONE SI AGGIUDICA LA BIG FINAL DOPO UNA GARA DI GRANDE CONTROLLO. Secondo Hronek. Fuori Fiva. Occhio al VAR, ma qualsiasi decisione non riguarderà l'azzurro 13.27 ERRORE DI FIVA che va duori. Ora Hronek prova ad attaccare Simone prima dell'ultima curva 13.27 Ancora una bella partenza per Deromedis che si lascia dietro Fiva, che però è vicinissimo. 13.26 Adesso tutti con Simone Deromedis, impegnato nella seconda semifinale.

