Cristante Juve prende forma: la Continassa si prepara a un possibile acquisto dal club giallorosso. Con il rinnovo in bilico, il centrocampista italiano diventa un obiettivo concreto per rafforzare il centrocampo di Spalletti. Luca Fioretti svela i dettagli di questa possibile operazione, alimentando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori su un affare che potrebbe rivoluzionare la rosa bianconera.

Cristante Juve è un'idea molto concreta dalle parti della Continassa: Comolli fiuta il possibile colpo dalla Roma. Dettagli e novità

di Luca Fioretti Cristante Juve, il centrocampista della Roma piace per rinforzare il reparto di Spalletti: lo stallo sul rinnovo accende le speranze di Comolli. Il calciomercato della Juventus è in continuo fermento, con la dirigenza sempre attenta a cogliere le occasioni che il panorama nazionale può offrire per innalzare il livello tecnico della rosa. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dalle colonne di Tuttosport, un nome nuovo e intrigante sta circolando con insistenza negli uffici della Continassa: si tratta di Bryan Cristante. Il centrocampista classe 1995, attuale perno della Roma, è un profilo che piace molto per la sua grande esperienza internazionale, la struttura fisica imponente e la capacità di ricoprire più ruoli in mezzo al campo con la stessa efficacia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

