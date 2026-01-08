Continassa Juve | novità su McKennie e Tudor Cos’ha detto Elkann a Spalletti dopo Sassuolo

Nella giornata alla Continassa, si delineano le ultime novità sulla situazione di McKennie e Tudor, con aggiornamenti sui tempi di recupero e formazione. Elkann ha avuto un incontro con Spalletti dopo la partita contro il Sassuolo, evidenziando l’attenzione della società agli aspetti tecnici e alle prossime strategie. Ecco le notizie più recenti sulla Juventus, inclusi infortuni, diffidati e aggiornamenti dal centro sportivo.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Tudor Juve, risolto il contratto che legava il tecnico croato ai bianconeri. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, c’è stata una telefonata diretta tra il proprietario John Elkann e Luciano Spalletti. Il numero uno di Exor ha voluto complimentarsi personalmente con l’allenatore per l’ inversione di tendenza in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: novità su McKennie e Tudor. Cos’ha detto Elkann a Spalletti dopo Sassuolo Leggi anche: Infortunati Juve, inizia il lavoro verso il Lecce: novità su Conceicao e Cabal dopo l’allenamento alla Continassa. Cos’è successo Leggi anche: McKennie tornato alla Continassa: la Juve ha ritrovato anche l’americano in vista del Como. Gruppo Nazionali al completo per Tudor a -2, ultimissime dal JTC Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. McKennie Juve sorpresa nel futuro del centrocampista texano | cambiano i piani della dirigenza? Ci sono novità importanti sul rinnovo; Continassa Juve | bianconeri al lavoro verso il Lecce novità sui recuperi di Cabal e Conceicao; Infortunati Juve | dalla Continassa arrivano novità importanti su Conceicao e Cabal Cosa filtra verso la prossima sfida di Serie A col Lecce; Infortunati Juve le ultime novità su Kelly e Conceicao in vista del match con la Cremonese Cosa filtra dalla Continassa. McKennie, perno di Spalletti ma senza rinnovo: la Juve davanti a una scelta chiave - Il centrocampista è considerato da Spalletti un uomo chiave ma del suo rinnovo ancora non si starebbe parlando ... it.blastingnews.com

