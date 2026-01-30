‘Djokovic monumentale Sinner troppo attendista’ | Bertolucci spiega la semifinale epica dell’Australian Open

La semifinale tra Djokovic e Sinner all’Australian Open ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Djokovic ha giocato una partita straordinaria, sembrava quasi ringiovanito di 5-6 anni, mentre Sinner è apparso troppo attendista e meno deciso nei momenti chiave. La sfida si è conclusa con una vittoria netta del serbo, lasciando gli appassionati senza parole.

Bertolucci: “Prestazione monumentale di Djokovic, sembrava ringiovanito di 5-6 anni”. La semifinale dell’ Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ha lasciato il mondo del tennis senza fiato. A commentarla, con l’autorevolezza dell’ex capitano azzurro di Coppa Davis, è Paolo Bertolucci, che all’Adnkronos ha parlato di una prova “monumentale” del campione serbo. “Djokovic ha sfoderato una prestazione monumentale, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione straordinario. Sembrava ringiovanito di 5-6 anni”. Un giudizio netto, che sottolinea come il serbo abbia ribaltato ogni pronostico dopo la partita opaca contro Lorenzo Musetti nei turni precedenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

