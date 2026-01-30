‘Djokovic monumentale Sinner troppo attendista’ | Bertolucci spiega la semifinale epica dell’Australian Open

Da notizieaudaci.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale tra Djokovic e Sinner all’Australian Open ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Djokovic ha giocato una partita straordinaria, sembrava quasi ringiovanito di 5-6 anni, mentre Sinner è apparso troppo attendista e meno deciso nei momenti chiave. La sfida si è conclusa con una vittoria netta del serbo, lasciando gli appassionati senza parole.

Bertolucci: “Prestazione monumentale di Djokovic, sembrava ringiovanito di 5-6 anni”. La semifinale dell’ Australian Open tra Jannik Sinner e Novak Djokovic ha lasciato il mondo del tennis senza fiato. A commentarla, con l’autorevolezza dell’ex capitano azzurro di Coppa Davis, è Paolo Bertolucci, che all’Adnkronos ha parlato di una prova “monumentale” del campione serbo. “Djokovic ha sfoderato una prestazione monumentale, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione straordinario. Sembrava ringiovanito di 5-6 anni”. Un giudizio netto, che sottolinea come il serbo abbia ribaltato ogni pronostico dopo la partita opaca contro Lorenzo Musetti nei turni precedenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

8216djokovic monumentale sinner troppo attendista8217 bertolucci spiega la semifinale epica dell8217australian open

© Notizieaudaci.it - ‘Djokovic monumentale, Sinner troppo attendista’: Bertolucci spiega la semifinale epica dell’Australian Open

Approfondimenti su Australian Open

Quando si gioca Sinner-Djokovic in semifinale agli Australian Open, data e orario dell’incontro

Venerdì 30 gennaio, Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open.

Australian Open 2026, la semifinale Sinner-Djokovic in diretta sul Nove

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta sul Nove domani mattina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Jannik Sinner troppo forte e tosto per Ben Shelton. L’azzurro sfiderà Djokovic in semifinale all’Australian Open - LiveTennis.it.

djokovic monumentale sinner troppoSinner, perché ha perso contro Djokovic? Le palle break, il calo fisico e il record di Nole: «Fa male, ho sprecato troppo»Così fa male. Jannik Sinner esce in semifinale degli Australian Open e abbandona il sogno delle tre vittorie consecutive. Da una parte c'era un alieno, dall'altra un essere umano ... ilmessaggero.it

djokovic monumentale sinner troppoPerché Sinner ha perso contro Djokovic? Gli errori, la mancanza di ritmo e le difficoltà: «Ho dato tutto, non è bastato»Jannik Sinner non potrà difendere il titolo degli Australian Open in finale contro Carlos Alcaraz. L'italiano è stato infatti sconfitto da Novak Djokovic, che ha vinto in ... ilmattino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.