Avatar James Cameron contro le critiche | È il mio film e mi piace così

James Cameron risponde alle critiche sul suo ultimo film del franchise Avatar, Fuoco e cenere. Con determinazione, il regista ribadisce la sua fiducia nel progetto e nelle proprie scelte creative, respingendo le accuse e sostenendo che il film rispecchia la sua visione artistica.

Avatar: Fuoco e cenere è il terzo film della saga fantascientifica di Avatar, diretta e prodotta da James Cameron, dopo Avatar del 2009 e Avatar: La via dell'acqua del 2022. Cameron ha risposto ad alcune critiche pervenute al film. Il regista ha dichiarato di non essere interessato agli attacchi al film e di essere convinto di aver lavorato ad un'opera che lui stesso apprezza in questo modo proprio perché si tratta del suo film e del suo progetto.

