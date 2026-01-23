Jodie Foster rivela per la prima volta l’esperienza vissuta all’età di 9 anni sul set del suo primo film, quando un leone l’ha aggredita, lasciandole cicatrici visibili. Quattro piccole ferite, due per lato, che costituiscono un ricordo indelebile di quell’episodio. Questa testimonianza offre uno sguardo sulla sua vita e sulla resilienza che l’ha accompagnata nel corso degli anni.

C’è un segreto che Jodie Foster porta sulla pelle da quando aveva 9 anni. Quattro piccole cicatrici, due per lato, all’altezza dei fianchi. Sono i segni lasciati dai canini di un leone. Un leone vero che nel 1972, sul set di Due ragazzi e un leone, il suo primo film per la Disney, l’ha presa in bocca e l’ha scossa come un giocattolo. «È stata probabilmente la cosa più spaventosa che mi sia mai capitata girando un film», ha raccontato l’attrice in un’intervista a W Magazine. Jodie Foster morsa da un leone sul set. Era poco più che una bambina, 8 anni e mezzo, quasi 9. Sul set di quel film Disney, che raccontava le avventure di due ragazzini e un leone ex circense, Jodie aveva già lavorato con i grandi felini. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Jodie Foster racconta per la prima volta lo spaventoso attacco subito a 9 anni sul set del suo primo film, quando un leone l'ha attaccata e l'ha ferita

"Ho subito aggressioni misogine, ma a soli 12 anni avevo già un certo potere e questo mi ha protetta dagli abusi di sessuali": lo rivela Jodie Foster

