Jacob Elordi e l’incidente di rugby che a 16 anni gli fece scegliere la strada della recitazione

Jacob Elordi, noto attore australiano, ha raccontato come un incidente durante il liceo abbia influenzato il suo percorso. A 16 anni, si infortunò alla schiena mentre giocava a rugby, un episodio che lo portò a riflettere sulle proprie passioni. Questo evento segnò un punto di svolta, spingendolo a dedicarsi alla recitazione e a seguire una strada diversa da quella sportiva.

Jacob Elordi con il suo Critics Choice Award. x.com

