Sandro Ruotolo annuncia le proprie dimissioni dal Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, dopo aver espresso il voto favorevole al bilancio. La decisione segna un nuovo passo nel suo percorso politico e rappresenta un momento di riflessione sulle dinamiche amministrative della città. Di seguito, il testo completo della sua nota stampa, che offre chiarimenti sulle motivazioni di questa scelta.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Sandro Ruotolo. Lascio il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia dopo aver espresso il voto favorevole al bilancio. L’ho fatto per senso di responsabilità verso la città e per rispetto dell’istituzione consiliare: Castellammare ha bisogno di certezze amministrative e di continuità nei servizi essenziali. Questa amministrazione, però, non è stata all’altezza della situazione. Non è stata un argine alla camorra. Dopo l’approvazione del bilancio, il sindaco Vicinanza ha dichiarato che con le sue dimissioni vincerebbe la camorra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castellammare di Stabia, Ruotolo lascia il consiglio comunale

Castellammare - Vicinanza incassa un voto chiave col bilancio e placa la tempesta politica; Castellammare, passa il bilancio. Ma c’è lo spettro della commissione d’accesso.

Castellammare di Stabia, Ruotolo vuole staccare la spina al sindaco del campo largo Vicinanza: “Elezione inquinata dalla camorra” - “La tua elezione è inquinata dalla camorra, questo consiglio comunale è compromesso da un punto di vista politico e morale”. ilfattoquotidiano.it

Le intercettazioni tra il cassiere del clan e il consigliere di Castellammare di Stabia: “Dobbiamo fare cose importanti” - Il 6 maggio 2024 uno dei presunti ras del clan D’Alessandro, Michele Abbruzzese, telefona a Gennaro Oscurato, dentista, che di lì a pochi giorni ufficializzerà la sua candidatura al consiglio comunale ... ilfattoquotidiano.it

Castellammare, gli alleati si ricompattano il bilancio passa con 15 voti - «Se questa amministrazione dovesse andare via la camorra si sentirebbe più debole o più forte? ilmattino.it