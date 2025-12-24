Italian Icons Dexelance 

La serie “Italian Icons” celebra i protagonisti che hanno saputo portare nel mondo il valore autentico dell’eccellenza italiana, costruendo ponti con mercati strategici come quello cinese. In questa occasione incontriamo Giorgio Gobbi, Managing Director di Dexelance, uno dei gruppi più rilevanti del design italiano di alta gamma. Composto da 13 aziende con identità forti e complementari, Dexelance unisce innovazione, estetica e visione strategica in un progetto coerente e dinamico. Gobbi è entrato in Dexelance nel 2015 e guida oggi il gruppo con uno sguardo internazionale, dopo esperienze in Whirlpool, Ideal Standard, Marazzi e Calligaris. 🔗 Leggi su Panorama.it

