Il 23 novembre 2025 si è concluso con successo a Shanghai l’evento Italian Design Icons (IDI) 2025. Quest’anno celebra il decimo anniversario di IDI e rappresenta un decennio di impegno del Gruppo DP nel collaborare con rinomati brand italiani, portando l’estetica e lo stile di vita del design italiano in Cina e creando una piattaforma di alto livello per lo scambio culturale e professionale tra Italia e Cina. Con il tema “Design for a Better Life,” l’evento ha riunito designers, leaders del settore e personalità culturali provenienti da entrambi i Paesi. Attraverso 20 Talks e forum, ospitati nella galleria 800 Show, i partecipanti hanno approfondito come il design possa essere un motore chiave per l’innovazione industriale, migliorare la qualità della vita e promuovere la comprensione interculturale e la collaborazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

Dieci anni di eccellenza nel design: Italian Design Icons 2025 conclude a Shanghai con cinque giorni di eventi