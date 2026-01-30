Una nuova frana ha colpito un’area italiana, lasciando soccorritori e abitanti in allerta. Questa sera, un boato improvviso ha scosso le case, facendo crollare parti di terreno e detriti. I vigili del fuoco sono già sul posto, mentre si cercano eventuali dispersi tra le macerie. La zona è isolata e si lavora senza sosta per mettere in sicurezza l’area e iniziare le operazioni di soccorso.

Il silenzio di una serata d’inverno è stato squarciato da un boato improvviso, un rumore sordo che ha fatto vibrare le pareti delle case e ha gelato il sangue di chi, in quel momento, si trovava al sicuro tra le mura domestiche. In pochi istanti, quella che era una tranquilla routine si è trasformata in un incubo di isolamento e incertezza. Una massa enorme di terra e roccia si è staccata dal fianco della collina, riversandosi con violenza inaudita sull’unica via di comunicazione disponibile, cancellando ogni possibilità di passaggio e trasformando un luogo abitato in una sorta di isola involontaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, un’altra frana! Soccorsi sul posto, si scava tra i detriti

Approfondimenti su Italia Frana

Una frana improvvisa ha interessato un campeggio sulla costa dell’Isola del Nord in Nuova Zelanda, causando l’isolamento di alcune persone e la presenza di bambini tra le macerie.

Una frana improvvisa ha causato la caduta di parti di un edificio, lasciando alcuni bambini intrappolati tra le macerie.

Ultime notizie su Italia Frana

Argomenti discussi: A Niscemi il fronte della frana si è allargato di un chilometro in una notte. Nel paese sul precipizio: Mille sfollati e una strada sola per raggiungerlo; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; L’Italia, che frana! Niscemi in bilico ricorda che siamo un Paese dai piedi di argilla. Dal 1918 sono state 17.000 le gravi frane in 14.000 luoghi, con 5.939 vittime e 1,2 mld di euro all’anno di danni. Delle 750.000 frane Ue, 620.808 sono nostre; Frana di Niscemi, le immagini prima e dopo la calamità.

L'Italia del dissesto: la mappa delle 684mila frane censite (e solo 1.251 sono monitorate)I dati della piattaforma nazionale idrogeo e l’inventario dei fenomeni nel Belpaese: ben 7.463 comuni (94,5% del totale) sono a rischio per ... avvenire.it

Niscemi, impossibile prevedere la frana. Mai visto in Italia un fenomeno del genereNicola Casagli, professore di Geologia all’Università di Firenze, sta monitorando la frana di Niscemi: I dati non indicavano un collasso imminente, non ci sono stati segnali precursori. Scarpata dest ... quotidiano.net

Ultim'ora! Altra frana in Italia - facebook.com facebook

