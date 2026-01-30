Italia un’altra frana! Soccorsi sul posto si scava tra i detriti
Una nuova frana ha colpito un’area italiana, lasciando soccorritori e abitanti in allerta. Questa sera, un boato improvviso ha scosso le case, facendo crollare parti di terreno e detriti. I vigili del fuoco sono già sul posto, mentre si cercano eventuali dispersi tra le macerie. La zona è isolata e si lavora senza sosta per mettere in sicurezza l’area e iniziare le operazioni di soccorso.
Il silenzio di una serata d’inverno è stato squarciato da un boato improvviso, un rumore sordo che ha fatto vibrare le pareti delle case e ha gelato il sangue di chi, in quel momento, si trovava al sicuro tra le mura domestiche. In pochi istanti, quella che era una tranquilla routine si è trasformata in un incubo di isolamento e incertezza. Una massa enorme di terra e roccia si è staccata dal fianco della collina, riversandosi con violenza inaudita sull’unica via di comunicazione disponibile, cancellando ogni possibilità di passaggio e trasformando un luogo abitato in una sorta di isola involontaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondimenti su Italia Frana
“Frana tutto”. Bambini intrappolati tra le macerie, si scava: soccorsi sul posto
Una frana improvvisa ha interessato un campeggio sulla costa dell’Isola del Nord in Nuova Zelanda, causando l’isolamento di alcune persone e la presenza di bambini tra le macerie.
“Frana tutto”. Bambini intrappolati tra le macerie, si scava: i soccorsi disperati
Una frana improvvisa ha causato la caduta di parti di un edificio, lasciando alcuni bambini intrappolati tra le macerie.
Ultime notizie su Italia Frana
Argomenti discussi: A Niscemi il fronte della frana si è allargato di un chilometro in una notte. Nel paese sul precipizio: Mille sfollati e una strada sola per raggiungerlo; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; L’Italia, che frana! Niscemi in bilico ricorda che siamo un Paese dai piedi di argilla. Dal 1918 sono state 17.000 le gravi frane in 14.000 luoghi, con 5.939 vittime e 1,2 mld di euro all’anno di danni. Delle 750.000 frane Ue, 620.808 sono nostre; Frana di Niscemi, le immagini prima e dopo la calamità.
L'Italia del dissesto: la mappa delle 684mila frane censite (e solo 1.251 sono monitorate)I dati della piattaforma nazionale idrogeo e l’inventario dei fenomeni nel Belpaese: ben 7.463 comuni (94,5% del totale) sono a rischio per ... avvenire.it
Niscemi, impossibile prevedere la frana. Mai visto in Italia un fenomeno del genereNicola Casagli, professore di Geologia all’Università di Firenze, sta monitorando la frana di Niscemi: I dati non indicavano un collasso imminente, non ci sono stati segnali precursori. Scarpata dest ... quotidiano.net
Ultim'ora! Altra frana in Italia - facebook.com facebook
Coppa Italia Women | Altra vittoria per 2-1 contro il Napoli: la Juventus conquista la semifinale Il racconto del match juve.it/JNapoliWomenCI x.com
