Istituto GB Vico evacuato per allarme bomba

Questa mattina, l’Istituto G.B. Vico di via Salvator Rosa è stato evacuato dopo un allarme bomba. Le scuole sono state fatte uscire immediatamente, mentre le forze dell’ordine verificavano la situazione. Per ora, non ci sono conferme sulla presenza di una minaccia reale, ma l’intera scuola è stata messa sotto controllo. La zona resta presidiata mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

L'allarme è scattato intorno alle 11.00. Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. In via precauzionale dall'istituto sono stati allontanati studenti, docenti e personale in servizio. Dai primi riscontri non si esclude che l'allarme sia stato lanciato per gioco, una bravata, insomma, ma in ogni caso sono scattate tutte le misure di sicurezza, compresa l'evacuazione dello stabile. Al momento, da quanto risulta a NapoliToday, sono ancora in corso i sopralluoghi dello speciale nucleo dei Vigili del Fuoco di Napoli.

