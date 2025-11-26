Allarme bomba a Roma evacuato istituto scolastico dopo telefonata anonima

Una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato la presenza di un ordigno esplosivo all'interno di un edificio scolastico della Capitale.

