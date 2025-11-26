Bomba a scuola scatta l’allarme | evacuato l’istituto De Amicis

Lidentita.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso al Testaccio, intervengono i carabinieri L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

bomba a scuola scatta l8217allarme evacuato l8217istituto de amicis

© Lidentita.it - “Bomba a scuola”, scatta l’allarme: evacuato l’istituto De Amicis

Scopri altri approfondimenti

bomba scuola scatta l8217allarmeAllarme bomba al liceo Foscarini di Venezia: evacuata la scuola - Allarme bomba al liceo Foscarini di Venezia: intervento delle forze dell'ordine, controlli e evacuata la scuola ... Si legge su lavocedivenezia.it

Scatta l’allarme bomba in centro. Due zaini sospetti abbandonati. Gli artificieri li fanno ‘brillare’ - Gli artificieri della polizia di Stato hanno fatto ‘brillare’ ieri pomeriggio in centro a Reggio due zaini sospetti abbandonati in via delle Fiamme Gialle, stradina adiacente al comando provinciale ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bomba Scuola Scatta L8217allarme