Istat il tasso disoccupazione nel terzo trimestre 2025 scende al 6,1%

Nel terzo trimestre del 2025, nonostante il calo degli occupati, il tasso di disoccupazione scende al 6,1%, giù di 0,2 punti sul trimestre precedente. Lo rileva l’Istat spiegando che il tasso di inattività sale al 33,3% (+0,3 punti). Sulla base dei dati non destagionalizzati, il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre è al 5,6%, invariato rispetto al terzo trimestre 2024. 🔗 Leggi su Feedpress.me

