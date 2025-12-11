Istat il tasso disoccupazione nel terzo trimestre 2025 scende al 6,1%
Nel terzo trimestre del 2025, l'Istat segnala una diminuzione del tasso di disoccupazione al 6,1%, con una riduzione di 0,2 punti rispetto al trimestre precedente, nonostante la diminuzione complessiva degli occupati.
L'ISTAT ha diffuso il report sui livelli di istruzione e ritorni occupazionali relativo all'anno 2024. Il tasso di occupazione dei 25-64enni che hanno conseguito il titolo terziario si attesta all'84,7%, con un incremento di 0,4 punti rispetto al 2023.
Facciamo chiarezza sui dati sull'#occupazione. Nonostante un quadro internazionale complesso segnato dalle guerre e dall'aumento dei costi energetici, l' Istat - Istituto Nazionale di Statistica certifica un trend molto positivo: il tasso di occupazione in Italia sal
