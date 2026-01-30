Istantanee di donne con Claudia Campagnola a Spazio Diamante

A Spazio Diamante, Claudia Campagnola porta in scena “Istantanee di donna”, uno spettacolo che unisce teatro e musica per raccontare il mondo femminile. Accompagnata da Antonio Carluccio e Kikko Careddu, l’attrice si immerge in un viaggio che mette in mostra diverse sfaccettature dell’universo femminile, tra emozioni, storie e canzoni. Una serata intensa, semplice e diretta, pensata per far riflettere e coinvolgere il pubblico.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Istantanee di donna, un viaggio teatrale e musicale nel cuore dell’universo femminile. Scritto e diretto da Paolo Logli, lo spettacolo vede in scena l'eclettica Claudia Campagnola, accompagnata dalle coinvolgenti note di Antonio Carluccio (chitarra e voce) e Kikko Careddu (percussioni). Dalla Venere di Botticelli alla Gioconda, da Beatrice a Giulietta, le donne sono argomento preferito di scrittori, poeti e pittori. Ma allo stesso modo, grandi donne sono protagoniste dell’arte; da Artemisia Gentileschi ad Anais Nin a Sibilla Aleramo, da Janis Joplin a Ella Fitzgerald, a Frida Kahlo.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Claudia Campagnola Istantanee di Donna: Claudia Campagnola allo Spazio Diamante Domani sera, allo Spazio Diamante di Roma, va in scena “Istantanee di Donna”. Amorosi Assassini con Valeria Perdonò allo Spazio Diamante Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Claudia Campagnola Argomenti discussi: Spazio Diamante, il 3 febbraio Istantanee di donne con Claudia Campagnola; Claudia Campagnola: donne con gli occhi fissi sul futuro; Istantanee di Donna: Claudia Campagnola allo Spazio Diamante; Omicidio di Aba, esperti al lavoro. I consulenti a colloquio con Atif. Violenza di genere: le donne con disabilità sono tra le più esposteOltre alla violenza fisica, sessuale o psicologica perpetrata dai loro partner o familiari, le donne disabili possono essere costrette a subire anche la violenza quotidiana dell'indifferenza della ... disabili.com “Istantanee di Donna”: teatro musicale al femminile con Claudia Campagnola x.com Giovedì 12 febbraio, ore 21.00. @teatro_tbm Tor Bella Monaca Un multiforme e corale omaggio a Woody Allen TUTTI DICONO I LOVE WOODY 12 FEBBRAIO di Piji STARRING (in alphabetical order) STEFANO ANTONUCCI CLAUDIA CAMPAGNOLA AL - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.