Amorosi Assassini con Valeria Perdonò allo Spazio Diamante
Amorosi Assassini è lo spettacolo in arrivo, il 20 novembre a Spazio Diamante. Dopo lo spettacolo è previsto un talk. Interverranno l'autrice Valeria Perdonò, co-fondatrice di Amleta, Elisa Ercoli Presidente dell'Associazione Differenza Donna, Paola Di Nicola Travaglini Giudice e Laura Tedesco. 🔗 Leggi su Romatoday.it
