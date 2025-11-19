Amorosi Assassini è lo spettacolo in arrivo, il 20 novembre a Spazio Diamante. Dopo lo spettacolo è previsto un talk. Interverranno l'autrice Valeria Perdonò, co-fondatrice di Amleta, Elisa Ercoli Presidente dell'Associazione Differenza Donna, Paola Di Nicola Travaglini Giudice e Laura Tedesco. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Amorosi Assassini con Valeria Perdonò allo Spazio Diamante