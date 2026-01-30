L’esercito israeliano ha confermato che il numero di morti a Gaza supera le 70mila persone. La guerra nella Striscia continua a fare vittime, e questa cifra rende il bilancio ancora più pesante. La situazione resta critica e le operazioni militari proseguono senza sosta.

L’esercito israeliano ritiene che il numero di persone uccise nella Striscia di Gaza durante la guerra sia di oltre 70.000, come affermato dal ministero della Salute guidato da Hamas, riportano i media israeliani. Un alto funzionario della sicurezza citato dal Times of Israel afferma che la ripartizione effettiva del bilancio delle vittime è ancora in fase di revisione e non si sa esattamente quanti dei morti siano membri di “gruppi terroristici” e quante persone siano morte a causa dei combattimenti. Secondo le autorità sanitarie di Gaza, dal 7 ottobre 2023 sono state uccise a Gaza complessivamente 71. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Israele conferma: “a Gaza almeno 70mila morti”

A Gaza si parla di almeno 70 mila morti, ma Israele non ha ancora confermato ufficialmente il numero.

La guerra nella Striscia di Gaza continua a far parlare di sé.

A Gaza almeno 70 mila morti ma Israele ancora non conferma ufficialmente

