A Gaza almeno 70 mila morti ma Israele ancora non conferma ufficialmente

30 gen 2026

A Gaza si parla di almeno 70 mila morti, ma Israele non ha ancora confermato ufficialmente il numero. La situazione rimane molto tesa e difficile da valutare, mentre le vittime continuano ad aumentare.

In Medio Oriente l’esercito israeliano non conferma ufficialmente l’ammissione di 71 mila morti a Gaza. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Israele d’accordo con Hamas: a Gaza i morti sono almeno 70 mila. Imbarazzo per i negazionisti da salotto

Israele e Hamas sembrano aver trovato un punto di accordo: a Gaza, i morti ufficiali superano ormai i 70 mila.

Attacchi aerei su Gaza: almeno 28 morti, tra cui donne e bambini, nuova escalation tra Israele e Hamas

