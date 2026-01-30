A Gaza almeno 70 mila morti ma Israele ancora non conferma ufficialmente
A Gaza si parla di almeno 70 mila morti, ma Israele non ha ancora confermato ufficialmente il numero. La situazione rimane molto tesa e difficile da valutare, mentre le vittime continuano ad aumentare.
In Medio Oriente l’esercito israeliano non conferma ufficialmente l’ammissione di 71 mila morti a Gaza. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Israele d’accordo con Hamas: a Gaza i morti sono almeno 70 mila. Imbarazzo per i negazionisti da salotto
Israele e Hamas sembrano aver trovato un punto di accordo: a Gaza, i morti ufficiali superano ormai i 70 mila.
Attacchi aerei su Gaza: almeno 28 morti, tra cui donne e bambini, nuova escalation tra Israele e Hamas
Argomenti discussi: Ora lo dice anche l'Esercito israeliano: I morti a Gaza sono circa 70 mila; Spagna, scontro fra treni: almeno 40 morti. Trovato giunto rotto; L'esercito israeliano: A Gaza 70 mila morti; Trump valuta attacchi all'Iran per ispirare nuove proteste.
Israele d’accordo con Hamas: a Gaza i morti sono almeno 70 mila. Imbarazzo per i negazionisti da salottoChissà se proveranno finalmente un po’ di imbarazzo i vari sedicenti liberali nell’apprendere che ... msn.com
A Gaza ci sono stati più di 70mila morti. Ora lo conferma anche IsraelePer la prima volta dal 7 ottobre 2023, alcune fonti militari hanno comunicato ai giornali il bilancio delle vittime nella Striscia: c'è identità di ... avvenire.it
«Dal 10 ottobre 2025, le forze israeliane hanno ucciso palestinesi a Gaza quasi ogni singolo giorno, inclusi almeno 100 bambini», ha dichiarato Jamil Sawalmeh, direttore di ActionAid Palestine. «Non c’è stata alcuna transizione verso una nuova fase di una p - facebook.com facebook
A Gaza sono stati uccisi almeno 71mila palestinesi: ora lo ammette anche Israele x.com
