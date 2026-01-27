Iran Conseguenze dannose Teheran minaccia l’Italia dopo che Tajani ha proposto di inserire i Pasdaran nella lista dei terroristi

L’Italia si trova al centro di una tensione diplomatica con l’Iran, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri riguardo alle Guardie Rivoluzionarie. Teheran ha reagito convocando l’ambasciatrice italiana, evidenziando la delicatezza delle relazioni tra i due paesi. Questa vicenda sottolinea l’importanza di una comunicazione accurata e responsabile nel contesto delle relazioni internazionali.

Roma, 27 gennaio 2026 - L'ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, è stata convocata al ministero degli Esteri di Teheran a seguito delle "dichiarazioni irresponsabili del ministro degli Esteri italiano" sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane, fanno sapere i media di Stato ripresi da Iran International. Tajani ha annunciato che proporrà di inserire pasdaran tra organizzazioni terroristiche Tajani ieri aveva annunciato che giovedì avrebbe proposto di inserire i Pasdaran nella black list. "Le più recenti rivelazioni sulle perdite subite dalla popolazione iraniana durante le proteste impongono una risposta chiara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’Italia ha espresso la sua posizione riguardo alla richiesta di includere i Pasdaran nella lista Ue dei gruppi terroristici.

La recente tensione tra Iran e Italia ha avuto origine dalle dichiarazioni di Tajani sulle Guardie della Rivoluzione, definite

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

